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Двое из ларца: во Франции родились львята, которых не ждали
Общество

Внезапное рождение двух львят повергло в шок работников зоопарка недалеко от французского города Мец. Малыши появились на свет неожиданно, прямо на глазах у посетителей.

Семнадцатилетний король зверей Хелиос и его спутница двенадцатилетняя Исида приносили потомство в 2013 году. Сотрудники считали, что это будет последним пометом пары, так как животные находятся в преклонном возрасте — в неволе эти хищники живут до 20 лет.

Но 22 августа два комочка развеяли убеждения смотрителей зоопарка. На свет появились девочка и мальчик.

«Мы с моим спутником имели честь быть участком при рождении первого маленького чуда. Прекрасно быть свидетелем этих родов. Это не всем удается, это не каждый день показывают. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Хелиос был прекрасен с Исидой!», — написал в Facebook один из посетителей зоопарка в тот день.

Так как работники не знали о скорейшем появлении малышей, самца не успели отделить от самки во время родов. Но лев не стал проявлять агрессию к малышам. Наоборот, он вылизывал новорожденных котят и заботился о них. Сейчас за здоровьем пушистиков наблюдают ветеринары.

Пользователи Сети пришли в восторг после публикации кадров с маленькими хищниками. Львятам уже начали предлагать имена: Наоми и Нино или Симба и Нала. Также комментаторы отметили, что знак зодиака детенышей — лев.

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зоопарк рождение львята
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