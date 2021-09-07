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Политолог Денисенко рассказал, как перестановки в Раде повлияют на рейтинг Зеленского
Политика
Политолог Денисенко рассказал, как перестановки в Раде повлияют на рейтинг Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 7 сентября. Разгон правительства может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом высказался политолог Вадим Денисенко.

Исполнительный директор Украинского института будущего выступил на пресс-конференции в Киеве, где представил свежие материалы социологических опросов. Исследования показали, что 27% опрошенных жителей страны поддерживают отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Больше половины украинцев выступают за роспуск правительства, информирует Денисенко.

Политолог отметил, что 30% граждан не понимают, кто такой Шмыгаль. Украинцам фактически все равно, состоится ли отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова. Политика называют сменщиком Зеленского. Однако такая перестановка в парламенте электорально ничего не даст киевской верхушке и президенту.

«За отставку Рады выступает 64%, и, наравне с правительством, Верховная рада становится для офиса Зеленского определенным громоотводом», — констатировал эксперт.

Денисенко добавил, что 41% опрошенных поддерживает досрочный роспуск парламента. Против высказались всего 16% украинцев.

В Киеве назвали поражением встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом, передает НСН. Депутат Рады Алексей Гончаренко отметил, что глава Украины просто хотел красиво сфотографироваться с американским лидером.

Похожего мнения придерживается экс-президент страны Петр Порошенко. Бывший украинский лидер считает, что Зеленский не добился успеха в США.

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Все новости / Политика / Политолог Денисенко рассказал, как перестановки в Раде повлияют на рейтинг Зеленского
украина зеленский денисенко
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