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«Афганский синдром»: американцы отметили День труда агрессией, стрельбой и убийствами
Весь мир
«Афганский синдром»: американцы отметили День труда агрессией, стрельбой и убийствами
Федеральное агентство новостей  / 

Вывод войск из Афганистана стал для американцев тяжелым испытанием. И пока политики в Соединенных Штатах пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о выполнении «всех поставленных задач» в азиатской стране, простые и недовольные Homo Americanus вымещают свое раздражение, непонимание и страх на первых попавшихся под руку людях.

Флорида

В воскресенье 33-летний Брайан Райли, бывший снайпер морской пехоты, который служил в Ираке и Афганистане, устроил побоище в городке Лейкленд, штат Флорида. Ранним утром экс-морпех, который в последнее время работал охранником в церкви и плотно сидел на метамфетамине, в полной боевой выкладке пришел в дом к одной из местных семей, потому что «Бог велел ему поговорить с их дочерью».

Итогом «разговора» стали четыре трупа: Райли застрелил троих взрослых и трехмесячного младенца, который в момент убийства был на руках у матери. 11-летняя девочка, с которой, судя по всему, хотел поговорить стрелок, получила семь огнестрельных ранений и была госпитализирована в критическом состоянии.

После этого Райли вступил в перестрелку с прибывшими на место полицейскими. Получив ранение, бравый вояка сдался властям.

Иллинойс

Уличные бои высокой интенсивности наблюдались в прошедшие выходные в Чикаго. Традиционно в первый понедельник сентября в США отмечается День труда, который в этом году получил особый смысл из-за отмены «пандемийных» пособий по безработице, и горожане с размахом отметили праздник. Итогом праздничных мероприятий стали шесть убитых и 56 раненых.

Самой юной жертвой безудержного веселья, охватившего Чикаго, стал четырехлетний Майкл Маултри из Алабамы, которому делали стрижку на дому. Две шальные пули, которые влетели в окно, попали мальчику в голову. Он стал вторым четырехлетним ребенком и восьмым несовершеннолетним, которые навсегда запомнят эти выходные в Чикаго.

Представитель городской полиции Дэвид Браун обратился к горожанам с просьбой помочь правоохранителям в расследовании преступления.

«Нужно, чтобы члены сообщества не оставались в стороне. Это выходит за рамки доверия полиции. Речь идет о безопасности наших детей», — заявил Браун.

Свою порцию крокодильих слез дежурно пролила и мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая в 2020 году выступала в авангарде активистов движения Black Lives Matter, которые требовали лишить полицию финансирования. Во многом всплеск преступности, который произошел в и без того неспокойном Чикаго за последний год, обусловлен именно «реформой» полиции.

«Те люди, которые стреляют, они известны всем в районах. Я понимаю страх, который там царит, но я просто призываю — особенно когда мы думаем о количестве детей, в которых стреляли, — вы должны заставить свою веру преодолеть свой страх. Вы должны сделать шаг вперед», — заявила Лайтфут, предлагая гражданам самим озаботиться вопросом собственной безопасности.

В субботу днем неизвестный открыл из проезжающей машины по двум детям: 12-летнему мальчику и 15-летней девочке. Оба ребенка получили ранения и были доставлены в больницу. Сообщается, что их жизням ничего не угрожает.

Еще один случай немотивированной жестокости произошел в тот же день — неизвестный выстрелил через окно в группу подростков, игравших в подвале одного из домов, тяжело ранив 13-летнего мальчика.

От выстрела, произведенного из остановившейся рядом машины, погиб 23-летний Энрике Негрете. До этого он вступил в словесную перепалку с водителем автомобиля, из которого был произведен смертельный выстрел.

Несколько человек были убиты и ранены из проезжающих автомобилей, но для Чикаго это уже стало скучной нормой.

Миссури

Четверо несовершеннолетних получили огнестрельные ранения после стрельбы, открытой на историческом фестивале в городке Индепенденс. Фестиваль посвящен роли города в истории освоения Америки. Вполне возможно, что стрелявший является борцом за права угнетенных и таким образом выразил свой протест против колонизации территории США белыми поселенцами. Впрочем, мотивы стрелка, как и его личность, остаются неизвестными.

Дети находятся в больнице, их жизням, к счастью, ничего не угрожает.

Вирджиния

Нападению в эти выходные подверглась не только Индепенденс («независимость»), но и Фридом, то есть «свобода». В школе Фридом в Вудбридже 17-летний юнец немного пострелял в толпу своих сверстников после того как повышенный уровень тестостерона, оставшийся в крови учеников после окончания футбольного матча, привел к драке на парковке возле школы.

Вооруженный «герой» не растерялся и поддержал своих товарищей огнем, ранив двоих подростков 14 и 15 лет.

Малолетнего стрелка оперативно повязали и предъявили ему целый ряд обвинений: в умышленном ранении при отягчающих обстоятельствах, одному пункту обвинения в попытке умышленного ранения при отягчающих обстоятельствах, двум пунктам обвинения в применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления, одному пункту обвинения в ограблении, одному пункту обвинения в стрельбе из огнестрельного оружия в общественном месте и одному пункту обвинения в групповом нападении. Теперь не видать ему «фридом» как своих ушей.

Северная Каролина

Двухлетний ребенок погиб во время перестрелки в городе Уинстон-Сейлем на востоке штата.

Убийство произошло спустя всего два дня после того, как в ходе стрельбы, которая произошла в местной школе в среду, был убит один из учеников.

Джорджия

Семь человек получили огнестрельные ранения в Афинах, штат Джорджия, когда массовая драка воскресным вечером плавно перетекла в перестрелку. Полиция сообщает, что установила личность стрелка, не умеющего драться, — им оказался 21-летний Фероа Девонел Вильямс, которого объявили в розыск. Власти обещают тысячу долларов за информацию, которая поможет арестовать преступника, имя которого переводится как «Фараон».

Шумная вечеринка, в городке Уорнер-Робинс привлекла внимание не только полиции, сотрудники которой прибыли на вызов о громкой музыке, но и вызвала гнев недовольных (или просто завистников), которые открыли огонь по гулякам. Четыре человека отправились с праздника в больницу, один — в морг.

Вашингтон

В столице США народ старался не отставать от провинции: в субботу неизвестные удальцы расстреляли группу людей, собравшихся на одной из улиц на северо-западе Вашингтона. Полиция сообщает, что преступники, предположительно приехавшие на место преступления на черном седане, убили трех человек и еще троих ранили. Стражи правопорядка разыскивают автомобиль и «экипаж машины боевой».

Луизиана

Ураган «Ида», который опустошил Атлантическое побережье США, продолжает забирать жизни жителей Луизианы: в пятницу вечером человек, личность которого не установлена, застрелил другого мужчину в то время, как оба они стояли в очереди за бензином на одной из заправок Нового Орлеана. Спорный способ продвинуться в очереди, учитывая, что вместо заправки убийце пришлось срочно сбегать.

Полиция Нового Орлеана сообщила, что располагает многочисленными свидетельскими показаниями и фотографиями злоумышленника и его автомобиля и призвала преступника добровольно сдаться.

«Мы сможем узнать, кто ты такой, приходи и сдавайся прямо сейчас. Потому что это абсолютно нелепо», — заявил местный шериф Джозеф Лопинто.

Позже офис шерифа сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 21-летний афроамериканец Уолтер Сиппио.

Алабама

Стрельбой закончилась еще один бытовой конфликт, возникший между посетителями магазина одежды и аксессуаров для мужчин в Бирмингеме. В итоге два трупа и двое раненых.

В результате погони, завершившейся ДТП, полиция задержала троих подозреваемых, еще один находится в бегах.

Арканзас

В ресторане «Чили» в городке Норт-Литл-Рок один из посетителей напомнил сотруднику золотое правило торговли: посетитель всегда прав. Особенно, если у него есть пистолет. В итоге сотрудник был госпитализирован с огнестрельным ранением, а радетель за права потребителей отправился за решетку.

Вообще брать с собой оружие в заведения общепита — характерное поведение для американцев. Впрочем, учитывая состояние безопасности в США, эту моду можно назвать вполне оправданной: в Джорджии три человека были ранены в баре округа Рокдейл в результате драки, закончившейся стрельбой; в Скенектади, штат Нью-Йорк, неизвестный застрелил на парковке бара одного человека и ранил еще двоих; в Орегоне драка, начавшаяся в ресторане в округе Перл также переросла в перестрелку, в результате которой пострадали три человека.

Языком статистики

Согласно свежей статистике, по состоянию на 2 сентября в США с начала года было совершено более 13 700 убийств с применением огнестрельного оружия. Произошло 464 случая массовой стрельбы. Эти данные демонстрируют значительный рост по сравнению с показателями прошлых лет и вызывают серьезную обеспокоенность у официальных лиц и неправительственных организаций.

«В ответ на повышенный уровень убийств авторы приходят к выводу о необходимости принятия срочных мер. По мере того как пандемия утихнет, реализация стратегий борьбы с преступностью, доказавших свою эффективность, и проведение необходимых реформ в сфере общественного правопорядка будут иметь важное значение для достижения быстрого и прочного сокращения насильственных преступлений в наших городах», — говорится в отчете неправительственного Совета по уголовному правосудию.

Вместе с тем, проводимая реформа полиции пока что привела только к разгулу преступности, а эффективных мер по предотвращению уличной преступности и снижению напряженности в обществе у американских властей просто нет. Без этого любые предложения останутся всего лишь словами.

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