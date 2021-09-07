Астрологи составили топ-3 самых страстных знака зодиака

Москва, 7 сентября. Представители трех зодиакальных созвездий благодаря своей внутренней страсти способны подарить второй половинке лучшие эмоции в жизни.

Астрологи составили список, в котором перечислили самые соблазнительные знаки зодиака. Первое место в рейтинге заняли Близнецы, которые очень любят удивлять своих партнеров, а также обладают яркой фантазией.

По словам специалистов, рожденным под этим знаком нравится экспериментировать. Однако есть один минус в отношениях с ними — Близнецы способны на измену.

Также в список самых страстных знаков попали Львы. Они любят кокетничать и привлекать к себе внимание окружающих людей. Однако что касается отношений, то такие люди, как правило, стремятся доказать свое превосходство над партнером.

«Это очень страстные и игривые натуры, которые способны взбудоражить вашу фантазию еще на стадии простого флирта», — пишет портал 5692.com.ua.

Астрологи заявили, что страстными натурами являются и Скорпионы, притягивая к себе противоположный пол словно магнит. При этом Скорпионы, как и Львы, очень любят доминировать.

Астрологи ранее перечислили знаки зодиака, которым противопоказано копить деньги. Первым в четверке представителей зодиакального круга из тех, кто не умеет тратить деньги, стал Телец.