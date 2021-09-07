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Меркель выступила с последней речью перед бундестагом текущего созыва
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Политика
Меркель выступила с последней речью перед бундестагом текущего созыва
Global Look Press  /  Patrick Scheiber/Keystone Press Agency

Берлин, 7 сентября. Последняя речь канцлера Германии Ангелы Меркель перед бундестагом текущего созыва по теме внутренней политики вызвала недовольство со стороны оппозиции.

Трансляцию ее выступления, которое длилось 14 минут, вели местные телеканалы. Меркель затронула такие темы, как борьба с изменением климата, развитие «зеленой» энергетики, противодействие терроризму и киберпреступности. Помимо этого, она призвала граждан Германии пройти курс вакцинации от коронавируса. В конце своего выступления канцлер подняла тему внутренней политики, чем вызвала недовольство оппозиции.

Кроме того, Меркель поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. В связи с этим немецкий политик была вынуждена отвечать на неодобрительные выкрики депутатов.

«Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий», — подчеркнула канцлер.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Меркель выдвинула главе Украины Владимиру Зеленскому согласованный с президентом РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом ультиматум, сообщала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, он раскритиковал канцлера ФРГ за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам Мураева, страны Европы боятся, что транзит газа через Украину будет остановлен.

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Все новости / Политика / Меркель выступила с последней речью перед бундестагом текущего созыва
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