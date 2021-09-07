Талибы показали на фото разрушенную американцами базу ЦРУ

Кабул, 7 сентября. Члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) поделились фотографиями разрушенной базы Центрального разведывательного управления США в Афганистане.

Аванпост Eagle Base был уничтожен во время вывода американского военного контингента из региона. Войска США разрушили объект с помощью контролируемого взрыва. РИА Новости поделились фотографиями с места событий.

По словам боевиков, они попытаются восстановить базу. Затем там будут дислоцированы силы спецназначения, отметил командир подразделения талибов «Бадри 313».

«Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил», — уточнил он.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о намерениях Вашингтона продолжить эвакуацию людей из Афганистана. Администрация Белого дома намерена получить на это разрешение у террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.