Альпинисты спасли собаку с отвесной скалы в Кузбассе

Кемерово, 7 сентября. Кузбасские альпинисты приняли участие в спасении собаки, застрявшей на отвесной скале в Кемеровской области.

Очевидцы заметили лающую собаку на утесе, которая самостоятельно не могла спуститься вниз. Как она попала туда — неизвестно.

На вершине паниковал и лаял второй пес, пытаясь обратить на себя внимание людей. Тот, кто стал свидетелем инцидента, обратился в экстренную службу спасения. Спасатели-альпинисты спустили животных с отвесной скалы. Никто в результате операции не пострадал.

В апреле спортсмены спасли провалившуюся под лед собаку, сообщал телеканал «360». Во время тренировки мужчины заметили попавшее в беду животное и незамедлительно кинулись на помощь. Один из москвичей сам провалился под лед, но все же смог вытащить собаку из воды. Видео с героическим спасением четвероногого попало в TikTok.