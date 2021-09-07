Песков: события в Гвинее негативно влияют на рынок алюминия

Москва, 7 сентября. Ситуация в Гвинее — серьезный фактор, негативно влияющий на рынок алюминия, однако РФ пока не рассматривает вопрос поддержки «Русала», заявил Дмитрий Песков.

Добывающая компания «Русал», по данным источников в отрасли, может потерять до трети производства алюминия, отметил пресс-секретарь президента России Песков в беседе с журналистами. Других подробностей на этот счет пока не приводится.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее заявил, что вооруженный мятеж в Гвинее может «серьезно встряхнуть» мировой рынок. Дело в том, что 20% всего производства алюминия использует бокситы «из этой маленькой и очень бедной страны».

Ситуация в африканской стране изменилась после захвата власти военными. Мятеж возглавил полковник Мамади Думбуя, который служил во французском иностранном легионе. Вернувшись в Гвинею, он стал руководителем местного армейского подразделения GPS. Армия штурмом взяла президентский дворец и пленила главу государства Альфу Конде. Думбуя также ввел комендантский час и временно отменил действие местной конституции.