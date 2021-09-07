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«Яндекс.Браузер» научился синхронно переводить англоязычные видео
Экономика
«Яндекс.Браузер» научился синхронно переводить англоязычные видео
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 7 сентября. Разработчики внедрили в «Яндекс.Браузер» механизм голосового перевода видео на английском языке.

Браузер сможет моментально создавать русскоязычную озвучку для роликов на YouTube, Vimeo и других популярных платформах. Технология доступна пользователям устройств на платформах Windows, macOS, Linux и Android. Мобильные приложения тоже получили соответствующее обновление, пишет «Российская газета».

Алгоритм распознает речь и разбивает ее на предложения с помощью нейросети, автоматически переводит на русский язык и определяет пол говорящего. Из-за разницы языков русские предложения чаще длиннее, поэтому система прибегает к другой нейросети, чтобы совместить русскую речь с видеорядом. Создатели заявляют, что такой процесс занимает пару минут.

Пользователи сервиса «Яндекс.Навигатор» не смогут отключать рекламу в настройках приложения, сообщалось ранее.

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