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Лунев раскритиковал руководство «Зенита» за непрофессионализм
Спорт
Лунев раскритиковал руководство «Зенита» за непрофессионализм
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 7 сентября. Экс-голкипер «Зенита» подверг критике бывший клуб за непрофессиональное отношение во время переговоров о продлении контракта.

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев, перешедший в немецкий клуб летом на правах свободного агента, дал первое интервью после переезда в Германию. В разговоре с журналистами издания Sport24 он признался, что хотел продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Лунев отметил, что окончательно решил покинуть «Зенит» после неудачных переговоров о продлении контракта.

«Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом», — подчеркнул вратарь.

Лунев перешел в «Зенит» из «Уфы» в 2016 году. В составе петербургского клуба голкипер выигрывал Кубок России по футболу и трижды становился чемпионом страны.

Ранее нападающий сборной Колумбии Альфредо Морелос попал в сферу интересов «Зенита». Форвард выступает за шотландский клуб «Рейнджерс».

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футбол Зенит лунев критика рпл
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