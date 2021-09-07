«Посольство делает все необходимое»: Песков о задержании россиянки в Бресте

Москва, 7 сентября. Ситуацию с задержанием россиянки Ирины Викхольм в Бресте отслеживает посольство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российское посольство внимательно следит за развитием событий и оперативно делает все необходимое, чтобы обеспечить законные интересы наших граждан, подчеркнул представитель Кремля.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с белорусскими коллегами, отметил Песков. Он добавил, что не располагает информацией о том, в каких условиях содержится Викхольм.

Накануне белорусские власти уведомили посольство России о задержании Ирины Викхольм по подозрению в распространении недостоверных сведений о президенте Республики Александре Лукашенко. Женщина не высказывала жалоб на условия содержания. Против нее было возбуждено уголовное дело по ст. 367 УК РБ «Клевета в отношении президента».