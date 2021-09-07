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Песков рассказал, что является главным для Путина в проведении выборов в Госдуму
Политика
Песков рассказал, что является главным для Путина в проведении выборов в Госдуму
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 сентября. Главное для президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы выборы в Госдуму соответствовали букве и духу закона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением он поделился, отвечая на вопросы журналистов.

В июне российский лидер заявил о необходимости провести выборы в Государственную думу РФ так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности — открыто и честно.

Помимо этого, Песков отмечал, что Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством. Он подчеркнул, что пока нет ни малейшего повода для таких шагов, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее представитель Кремля рассказал, что Москва не принимала никаких решений о признании движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Песков подчеркнул, что российские власти пытаются понять, насколько заявления представителей талибов будут соотноситься с реальными действиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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