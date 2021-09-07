В Кремле заявил, что российский рынок перешел к восстановлению

Москва, 7 сентября. Российский рынок перешел к восстановлению, однако речь в данном случае идет о «росте от минимальной базы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В абсолютном выражении состояние рынков оставляет желать лучшего, подчеркнул Песков. Таким образом, он ответил на вопросы журналистов после статьи главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который предложил сократить участие государства в экономике России.

«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы», — отметил Песков.

Председатель СП ранее отметил, что из десяти крупнейших российских компаний только четыре — частные. В то время как в Соединенных Штатах в топ-10 предприятий нет ни одной компании, в деятельности которой участвовало бы государство. Отсутствие пластичности при госучастии негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных целей», добавил Кудрин.