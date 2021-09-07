Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 13:29
13:29
Общество
Альпинисты спасли собаку с отвесной скалы в Кузбассе
13:28
Экономика
Песков: события в Гвинее негативно влияют на рынок алюминия
13:28
Политика
В Крыму готовы пресечь любые попытки новых украинских терактов
13:28
Происшествия
Суд продлил арест блогера Хованского на месяц
13:25
Общество
Эксперт Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
13:19
Экономика
«Яндекс.Браузер» научился синхронно переводить англоязычные видео
13:18
Спорт
Лунев раскритиковал руководство «Зенита» за непрофессионализм
13:18
Общество
«Посольство делает все необходимое»: Песков о задержании россиянки в Бресте
13:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: С Борисом Красновым я дружил лет 300
13:16
Весь мир
Высший государственный совет Ливии передаст парламенту законопроект для выборов
Все новости

Андрей Норкин может породниться с Кареном Шахназаровым
Общество
Андрей Норкин может породниться с Кареном Шахназаровым
instagram.com  /  @norkinntv

Москва, 7 сентября. Известный телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. Журналистам удалось выяснить, кем является его избранница, у которой две взрослые дочери и трое внуков.

Новость о свадьбе ведущего политического шоу на НТВ через год после смерти жены ошарашила многих поклонников. Позже выяснилось, что Норкин женился на Ирине Бородиной, которая старше его на семь лет. О ней известно крайне мало, однако журналистам удалось раздобыть некоторые сведения о ее близких.

Одна из падчериц медиаменеджера Варвара Бородина посвятила свою жизнь кинематографу. Актриса прославилась благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «Молодежка» и «Родные люди». 32-летняя артистка также известна благодаря роману с сыном великого российского и советского режиссера Карена Шахназарова Сергеем. Таким образом, Норкин в скором времени может породниться с режиссером «Курьера».

Кроме того, дочь Ирины Бородиной воспитывает ребенка от бизнесмена Леонида Пустова. Однако брак с предпринимателем не продлился долго, и пара подала на развод.

Вторая дочь Бородиной Дарья не прославилась в шоу-бизнесе и является матерью двоих детей. Сама супруга Норкина по образованию педагог и работает в компании «Монэкс Трейдинг», сообщает портал Teleprogramma.pro.

Ранее в Сети появилась трогательная фотография со свадьбы Андрея Норкина. Его дочь Александра Шатова опубликовала снимок, на котором запечатлела молодоженов во время нежного поцелуя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Андрей Норкин может породниться с Кареном Шахназаровым
свадьба норкин бородина молодежка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru