Андрей Норкин может породниться с Кареном Шахназаровым

Москва, 7 сентября. Известный телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. Журналистам удалось выяснить, кем является его избранница, у которой две взрослые дочери и трое внуков.

Новость о свадьбе ведущего политического шоу на НТВ через год после смерти жены ошарашила многих поклонников. Позже выяснилось, что Норкин женился на Ирине Бородиной, которая старше его на семь лет. О ней известно крайне мало, однако журналистам удалось раздобыть некоторые сведения о ее близких.

Одна из падчериц медиаменеджера Варвара Бородина посвятила свою жизнь кинематографу. Актриса прославилась благодаря ролям в популярных сериалах, таких как «Молодежка» и «Родные люди». 32-летняя артистка также известна благодаря роману с сыном великого российского и советского режиссера Карена Шахназарова Сергеем. Таким образом, Норкин в скором времени может породниться с режиссером «Курьера».

Кроме того, дочь Ирины Бородиной воспитывает ребенка от бизнесмена Леонида Пустова. Однако брак с предпринимателем не продлился долго, и пара подала на развод.

Вторая дочь Бородиной Дарья не прославилась в шоу-бизнесе и является матерью двоих детей. Сама супруга Норкина по образованию педагог и работает в компании «Монэкс Трейдинг», сообщает портал Teleprogramma.pro.

Ранее в Сети появилась трогательная фотография со свадьбы Андрея Норкина. Его дочь Александра Шатова опубликовала снимок, на котором запечатлела молодоженов во время нежного поцелуя.