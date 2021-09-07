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В Кремле отреагировали на заявления о «причастности» России к каталонским событиям

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 13:11
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о «причастности» России к каталонским событиям
Федеральное агентство новостей  /  Марина Бойцова

Москва, 7 сентября. Москва не имеет сведений о «контактах» соратников экс-главы Каталонии Карлоса Пучдемона с российскими гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отреагировал на заявления о «причастности» страны к каталонским событиям. Представитель Кремля сообщил о позиции Москвы журналистам.

«Мы категорически это отвергаем. Это ничто иное, как ложь или инсинуации», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал публикации о якобы связи союзников Пучдемона с россиянами. В материалах утверждается, что Москва будто бы причастна к ситуации в Каталонии. Кремль не уверен в достоверности подобных текстов, заявил Дмитрий Песков.

Каталонский региональный парламент незаконно объявил о независимости региона от Испании в 2017 году. В связи с событиями Пучдемон и несколько членов правительства покинули страну. Ряд политиков приговорили к тюремному сроку, однако в 2021 году их помиловали. Также испанский суд принял решение окончить разбирательство по делу «вмешательства» России в Каталонии.

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