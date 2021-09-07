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Высший государственный совет Ливии передаст парламенту законопроект для выборов
Весь мир
Высший государственный совет Ливии передаст парламенту законопроект для выборов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 7 сентября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри объявил о подготовке ведомством документа для проведения избирательного процесса, назначенного на 24 декабря.

В ближайшие дни члены ВГС проголосуют по законопроекту. Затем в соответствии с Политическим соглашением его передадут на обсуждение в Палату представителей.

Согласно заявлению пресс-службы ВГС, аль-Мишри поставил об этом в известность спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии Яна Кубиша. Во время встречи они рассмотрели последние шаги, принятые ведомством в отношении плебисцита.

В августе Высший государственный совет сформировал комитет для связи с Палатой представителей. Новый орган занимается координацией между двумя советами с целью подготовки предложений законопроектов, касающихся проведения выборов.

Председатель ливийского парламента Агила Салех ранее подтвердил, что разрешение кризиса в стране возможно исключительно путем прямого волеизъявления народа. Он уверен, что до момента избрания нового главы государства национальное примирение не состоится.

На прошлой неделе Форум политического диалога созвал экстренное заседание. Члены организации намерены рассмотреть конституционные и правовые основы для проведения плебисцита.

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ливия палата представителей вгс
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