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Звезда «Дома-2» Ксения Бородина рассказала о новом предательстве
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ксения Бородина рассказала о новом предательстве
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 7 сентября. Знаменитая телеведущая Ксения Бородина весь день интриговала поклонников ужасным событием. Она призналась, что вновь столкнулась с предательством.

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда скандального телешоу «Дом-2» расцвела. Знаменитость показывала, как изменилась ее жизнь: она веселилась с подругами и посещала светские мероприятия.

Накануне Бородина опубликовывала странный пост, намекающий на новую трагедию. Она столкнулась с предательством близкого человека, но его имени не назвала.

Позднее в Stories в Instagram Ксения Бородина раскрыла все карты. Она была шокирована поведением любимого человека и с трудом подобрала слова, чтобы рассказать о новой боли.

«Как показал сегодняшний день, можно офигеть от всего! Я вот доверяю людям всегда, а в итоге нож в спину, откуда и не ждала никогда», — поделилась переживаниями телезвезда.

Некоторые подписчики предположили, что речь идет о бывшем муже звезды. Телеведущая рассталась с Омаровым не на лучшей ноте. Что стало причиной их разрыва, до сих пор неизвестно.

Ксения Бородина и Курбан Омаров находились на грани развода несколько лет назад. Тогда бизнесмен изменил жене, но ведущая «Дома-2» нашла в себе силы простить предательство. Пара долго восстанавливала отношения и, казалось, что у них все наладилось. Но в этом году супруги все же развелись.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дома-2» Ксения Бородина рассказала о новом предательстве
соцсети бородина предательство
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