Донбасс 2014 года увидят в других странах: «Солнцепек» переводят на иностранные языки

Стартовавший в прокате 12 августа фильм «Солнцепек» завоевал сердца российских зрителей. Теперь он отправляется за рубеж — покорять киноманов в других странах.

Военную драму «Солнцепек», повествующую о жестокости военного конфликта в Донбассе в 2014 году, переведут на иностранные языки. Уже известно, что фильм выйдет на английском, французском, арабском и украинском языках.

У зарубежных киноманов появится возможность ближе узнать о трагедии не столь далекого прошлого. История семьи Новожиловых — одна из тысяч историй семей Донбасса, похожих одна на другую, как две капли воды. Здесь бандиты-мародеры грабят дома и убивают мирных жителей с изощренной жестокостью, солдаты ВСУ и добробаты обстреливают поселки из минометов и систем залпового огня, и нет никакой возможности скрыться от этого кошмара.

Военная драма «Солнцепек» — режиссерская работа Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Сценаристом фильма выступил Владимир Измайлов. Режиссеры старались максимально точно передать ужасы боевых действий в Луганске. С детальной точностью проработаны каждая сцена и каждый кадр. На протяжении всего фильма зрителя не отпускает постоянное чувство тревоги, ощущение боли становится почти физическим.

Киноленту «Солнцепек» отличает и сильный актерский состав: в ней снялись Александр Бухаров, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Марина Денисова, а также Светлана и Андрей Терентьевы.

Несомненно, фильм получился достаточно эмоциональным, цепляющим, но это не помешало отечественному зрителю отметить и качество исполнения, и замечательный актерский состав, и серьезную режиссерскую работу. И, несмотря на то, что кинематограф не может в полной мере передать все ужасы войны, осознавать, что происходящее на экранах — это реалии жизни целого народа, неимоверно тяжело.