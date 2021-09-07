Актер Сергей Бурунов посетит матч отбора ЧМ-2022

Москва, 7 сентября. Звезда сериала «Полицейский с Рублевски» Сергей Бурунов станет одним из гостей матча в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года.

Сборная России готовится встретиться с соперниками из Мальты в матче отбора ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Среди гостей появится Сергей Бурунов, который прославился благодаря ролям в комедиях «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и «Родные». Игру также посетит Александр Легков, олимпийский чемпион по горным лыжам и рэпер T-Killah.

Игра состоится 7 сентября в 21:45. Предыдущий выход россиян на поле в матче против сборной Хорватии завершился вничью со счетом 0:0. Россия также одержала победу в игре с Кипром.

Помимо матча, на территории стадиона пройдет масса развлечений для болельщиков. Так, будет установлена коробка, где фанаты смогут сыграть в футбол с экс-участниками национальной сборной. Кроме того, болельщики сделают фото со спортсменами и получат автограф, передает канал RT.

Недавно стало известно, что РФС смягчили протокол безопасности против коронавируса для спортсменов. Футболистам разрешено не делать повторные тесты перед матчами, если игроки были вакцинированы или переболели COVID-19.