Мама, меня похитили: что нужно делать, если у вас пропал ребенок

По данным Министерства внутренних дел России, в год пропадают до 182 тысяч человек. Так, в 2019 году из 180,5 тысячи пропавших было найдено 163 тысячи человек, из них 3440 — дети. В 2020 году пропали 181,2 тысячи человек, найдено 176 тысяч, из них 2571 — дети. С начала 2021 года в МВД поступило 97 тысяч обращений о без вести пропавших близких. Свыше 20 тысяч человек найдено, среди них 1600 — дети.

Почему пропадают дети?

Дети исчезают по разным причинам, однако основные из них — недостаток контроля в социальных учреждениях и в семьях, конфликты с педагогами и родителями, жестокое обращение, плохие жизненные условия. Есть подростки, склонные к путешествиям. Как правило, их в итоге находят в соседнем населенном пункте.

Маленькие же дети из-за своей неопытности могут просто заблудиться, особенно если они оказываются на незнакомой территории. Однако существует также масса других вариантов пропажи детей, когда несовершеннолетние становятся жертвами манипуляций взрослых. Такие истории можно нередко наблюдать в многочисленных сериалах: детей крадут либо ради выкупа, либо для устрашения близких, либо для достижения каких-то своих личных целей — так зачастую ребенка может похитить собственные отец или мать после развода.

Главный враг

Однако самое страшное — когда дети становятся жертвами серийных убийц или педофилов. Так, накануне из Кузбасса пришла жуткая новость: неизвестный похитил двух 12-летних девочек. Мужчину видели рядом с ними в магазине, когда он покупал газировку и семечки. Впоследствии оказалось, что ранее судимый преступник, воспользовавшись наивностью девочек, заманил их в лес, где осуществил над ними насилие сексуального характера, а потом убил.

Эксперты сообщают, что, если ребенок был похищен педофилом, на его поиски есть не более трех часов. По статистике, 75% детей погибают до истечения этого срока. Но на преступника можно организовать мощное информационное давление, чтобы он отпустил похищенного ребенка. Когда похититель видит, что его активно ищут, то он просто отпускает свою жертву, опасаясь последствий. С помощью таких действий, например, в США удается вернуть живыми 96–98% похищенных детей.

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Что делать, если пропал ребенок?

Для начала необходимо взять себя в руки и не поддаваться панике, поскольку, столкнувшись с такой проблемой, нужно будет принимать быстрые решения. Сразу же необходимо позвонить в полицию и сообщить о пропаже. Не нужно самостоятельно обзванивать больницы, это сделают сотрудники правоохранительных органов. В разговоре с полицией нужно сообщить следующее:

имя ребенка, его возраст;

адрес проживания, место учебы;

время исчезновения;

во что был одет (опишите одежду как можно подробнее).

Также необходимо подключить к поискам волонтеров, что значительно повысит шансы найти ребенка живым. Предоставляйте правоохранительным органам все, что они попросят. Постоянно интересуйтесь ходом поисков. Не оставляйте в социальных сетях свои данные, а тем более личный номер телефона: вашим горем могут воспользоваться мошенники, они начнут требовать с вас деньги за информацию.

Первое и самое опасное заблуждение: не нужно ждать 72 часов, чтобы подать заявление о пропавшем в полицию. Звонить туда необходимо немедленно, как только вы поняли, что ребенок не пришел вовремя домой.

Профилактика

Сейчас гаджеты и специальные приложения могут действительно помочь в поиске ребенка. Также очень важно регулярно разговаривать со своим чадом, обговаривая правила безопасности. Нужно объяснять, что нельзя вступать в диалог с неизвестными людьми, а также брать у них всевозможные подарки, сладости и так далее. При любой опасности ребенок должен незамедлительно связаться с родителями или поднять шум, чтобы привлечь внимание окружающих.