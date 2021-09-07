«Ничего, кроме вреда»: Песков объяснил неготовность РФ признать биткоин

Москва, 7 сентября. Отношения правительства к первой криптовалюте передал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Россия не сможет извлечь выгоды из интеграции биткоина в финансовую систему государства. Такое мнение высказал Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Официальный представитель Кремля обозначил свой скепсис в отношении этой технологии. Его слова приводит ТАСС.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги... Приравнивание их к денежным инструментам... ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может», — сказал он.

Российская Федерация пока не рассматривает возможность признания криптовалют средством платежа. Одной из причин может быть высокая волатильность актива. Стоимость BTC недавно превысила 51 тысячу долларов за одну цифровую монетку.