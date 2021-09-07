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Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу на несколько дней

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 13:05
Политика
Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу на несколько дней
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин сделал остановку в Сибири на несколько дней по дороге из Благовещенска.

Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отдохнут там несколько дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако конкретное место он раскрывать не стал.

«Отдых — традиционный: лес, горы», — отметил Песков в беседе с журналистом kp.ru Александром Гамовым.

Предполагается, что в Москву Путин и Шойгу вернутся вечером 8 сентября. Как объяснил Песков, на четверг у президента запланировано несколько важных мероприятий, в том числе встреча со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, 9 сентября Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. На мероприятии будет обсуждаться ситуация в Афганистане, борьба с пандемией коронавируса и другие международные темы.

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Все новости / Политика / Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу на несколько дней
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