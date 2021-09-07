Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу на несколько дней

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин сделал остановку в Сибири на несколько дней по дороге из Благовещенска.

Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отдохнут там несколько дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако конкретное место он раскрывать не стал.

«Отдых — традиционный: лес, горы», — отметил Песков в беседе с журналистом kp.ru Александром Гамовым.

Предполагается, что в Москву Путин и Шойгу вернутся вечером 8 сентября. Как объяснил Песков, на четверг у президента запланировано несколько важных мероприятий, в том числе встреча со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, 9 сентября Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. На мероприятии будет обсуждаться ситуация в Афганистане, борьба с пандемией коронавируса и другие международные темы.