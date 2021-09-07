Россия решит главную авиационную проблему

Москва, 7 сентября. Сибирь и Дальний Восток всегда испытывали немало трудностей из-за своего географического положения. В первую очередь это связано с их удаленностью от российской столицы, пишет «ПолитПазл».

Не секрет, что инфраструктура в Центральной России развита куда мощнее, чем на краю родины.

По-прежнему одной из самых главных проблем этих регионов является транспортная доступность. В первую очередь речь идет об авиаперевозках. Внушительные расстояния между населенными пунктами, завышенные цены на горючее, устаревшая техника — все это только усугубляет состояние данной сферы.

Свое начало данный недуг берет со времен СССР. Об этом в эфире программы «Без цензуры» и заявил глава интернет-издания Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, в те времена для решения данной проблемы требовалось немалое количество государственных средств. Сегодня российские власти решили, что могут справиться с данной трудностью при помощи других методов.

Минувший Восточный экономический форум привнес в ситуацию новые возможности для решения возникшего кризиса. Там было предложено решение данного вопроса — Гусаров уверен, что в регионе давно должна появиться единая авиакомпания, которая агломерирует перевозчиков, сумевших выжить в очень непростые экономические времена.

Корпорацию планируют оснастить современной инфраструктурой, обновленным самолетным парком и общей системой обеспечения запасными частями, а также ремонтной мастерской и специализированной подготовкой кадров.

Работы предстоит много. Экспертам необходимо определить наиболее оптимальную маршрутную сеть по всем районам и направлениям Дальнего Востока, обозначив те, которые больше других нуждаются в господдержке.

Ранее сообщалось, какие еще поручения дал президент РФ Владимир Путин во время деловой поездки на Дальний Восток.