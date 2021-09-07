Иосиф Пригожин: С Борисом Красновым я дружил лет 300

Художник-сценограф Борис Краснов был уникальным профессионалом, который создавал для шоу огромные декорации с голливудским размахом. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал известие о смерти легендарного мастера, сотрудничавшего с крупнейшими отечественными звездами.

«Я не знаю, кому не доводилось его знать, кто с ним не дружил. Широкий парень в смысле отношений со всеми. Он парень был импульсивный, эмоциональный. Я его лет 300 знал. В свое время мы приезжали к нему в больницу. Лет десять назад у него был обширный инсульт. Он очень долго мучился, в этом вся трагедия. Так тоже нельзя», — сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин также отметил, что в своем деле Борис Краснов не знал себе равных, потому что прибегал к самым смелым решениям.

«Он работал со всеми звездами. Я делал с ним концерт Авраама Руссо в «Олимпийском». Он делал огромное количество проектов. Для Олимпийских игр и на Красной площади. У него были невероятные архитектурные решения. Тогда это было архимодно. Он строил огромные декорации, как в голливудском кино. Он был уникальным профессионалом», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Alexander Keltik/Russian Look

В завершение он подчеркнул, что смерть мастера стала для него еще и потерей близкого друга.

«Он — легендарная личность. Легендарный художник-сценограф. Мы с ним сотрудничали по многим проектам. Трудно говорить, ушел человек — эпоха моей юности. Мы с ним работали, общались, дружили, выпивали, ходили в гости. Сейчас эпизод длиною в 30 лет закончился. Он остался в памяти веселым человеком. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким», — подытожил Иосиф Пригожин.

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