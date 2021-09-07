Кремль: Россия не принимала никаких решений о признании «Талибана»

Москва, 7 сентября. Российская Федерация не принимала никаких решений о признании движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, власти государства пытаются понять, насколько заявления представителей движения будут соотноситься с реальными действиями. Об этом Песков рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — подчеркнул он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон в ближайшее время не собирается признавать представителей талибов в качестве новых руководителей Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.