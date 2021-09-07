Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 13:28
13:25
Общество
Эксперт Литовкин рассказал, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России
13:24
Происшествия
Суд продлил арест блогера Хованского на месяц
13:19
Экономика
«Яндекс.Браузер» научился синхронно переводить англоязычные видео
13:18
Спорт
Лунев раскритиковал руководство «Зенита» за непрофессионализм
13:18
Общество
«Посольство делает все необходимое»: Песков о задержании россиянки в Бресте
13:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: С Борисом Красновым я дружил лет 300
13:16
Весь мир
Высший государственный совет Ливии передаст парламенту законопроект для выборов
13:16
Политика
Песков рассказал, что является главным для Путина в проведении выборов в Госдуму
13:16
Общество
Цветочная лихорадка: дизайнеры представили гигантские скульптуры из георгинов
13:15
Экономика
Спичка, брошенная в бочку бензина: киевские эксперты предрекают Украине осенние бунты
Все новости

Кремль: Россия не принимала никаких решений о признании «Талибана»
Политика
Кремль: Россия не принимала никаких решений о признании «Талибана»
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Российская Федерация не принимала никаких решений о признании движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, власти государства пытаются понять, насколько заявления представителей движения будут соотноситься с реальными действиями. Об этом Песков рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — подчеркнул он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон в ближайшее время не собирается признавать представителей талибов в качестве новых руководителей Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кремль: Россия не принимала никаких решений о признании «Талибана»
песков кремль талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru