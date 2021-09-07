Аномальный спрос на доллар привел к истощению валютных резервов Ливии

Триполи, 7 сентября. В североафриканской стране наблюдается небывалый спрос на иностранную валюту. Эксперты предупреждают о скором истощении запасов государства.

По последним данным Центрального банка, вывод средств в валюте за прошедшие семь месяцев текущего года достиг отметки в 14 млрд долларов. За весь 2020 год этот показатель составил 13,5 млрд.

В отчете Аудиторского бюро сказано, что валютные резервы страны снизились до 38,37 млрд долларов к концу 2020 года по сравнению с 44,9 млрд в 2019-м. При этом ливийские запасы на 2010 год без учета золота составляли около 134 млрд.

Тем временем граждане выстраиваются в длинные очереди перед коммерческими банками, чтобы приобрести иностранные деньги по новому обменному курсу 4,48 динара за доллар.

Местные жители подтверждают, что нынешнее состояние ливийской валюты не обнадеживает. Она сильно потеряла свою покупательную способность.

По официальным данным, курс доллара на параллельном рынке составляет около 5,6 динара. Ливии ежегодно требуется 20 млрд долларов для покрытия государственных расходов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Финансовый аналитик Идрис аш-Шариф считает, что аномальный спрос вызван тем, что граждане стремятся хранить свои сбережения в валюте. Это вызвано несколькими причинами. В первую очередь из-за низкой покупательной способности, а также из-за того, что государство импортирует 85% необходимых товаров.

Профессор экономики Университета Мисурата Абд аль-Хамид аль-Фадил сообщил, что в течение последних семи месяцев наблюдался дефицит платежного баланса в размере 1,5 млрд долларов. Это произошло несмотря на девальвацию валюты в начале года. По его словам, рост покупки иностранных денег серьезно повлияет на экономическое положение страны и продолжающееся истощение валютных резервов.

Ранее Комитет экономических экспертов представил ЦБ Ливии рекомендации в отношении финансовой ситуации в стране. В документе указаны проблемы, которые необходимо срочно решить. Специалисты потребовали открыть межведомственную клиринговую палату и наметить четкий план по снижению обменного курса.

На днях глава профильного министерства в переходном Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж сообщил, что госбюджет несет большие убытки. Потери составили триллион долларов.