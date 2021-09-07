В Кремле отреагировали на предложение Кудрина сократить госучастие в экономике

Москва, 7 сентября. Решение о сокращении в России государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в журнале «Компания», Песков отметил, что существуют разные точки зрения на этот счет. При этом есть и другие экспертные мнения, подчеркнул он в беседе с журналистами.

Участие государства в экономике страны заметно увеличилось после кризиса 2008-2009 года, теперь же ситуация требует обратных решений, заявил ранее глава СП. В качестве примера он привел перечень из десяти крупнейших российских компаний, и только четыре из них — частные. В то время как в Соединенных Штатах в первой десятке нет ни одного предприятия с госучастием. Проблема российских компаний, в деятельности которых участвует государство, — отсутствие пластичности.