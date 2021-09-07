«Жаль, очень жаль»: Пугачева отреагировала на смерть художника Краснова

Москва, 7 сентября. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева прокомментировала смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало после долгой борьбы с болезнью.

Постановщик популярной программы «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой последние месяцы своей жизни проводил в хосписе, куда он попал с 85% поражением мозга. Примадонна отреагировала на смерть Почетного члена Российской Академии Художеств, выразив свое сожаление.

Алла Пугачева назвала сценографа своим другом и рассказала поклонникам в социальной сети Instagram, каким она его всегда воспринимала.

«Прощай Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил был художник один» только о тебе», — сообщила артистка.

К словам народной артистки СССР присоединились не только поклонники, но и многие звездные коллеги. Популярные артисты пожелали Примадонне и родственникам покойного крепиться в этой тяжелой ситуации.

Ранее о смерти Бориса Краснова высказался адвокат Александр Добровинский. Он отметил, что жизненная энергия покойного художника всегда «била через край».