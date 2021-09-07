Умер первый корреспондент «Известий» на Кубе Леонид Камынин

Москва, 7 сентября. Легендарный журналист «Известий» Леонид Камынин скончался на 94-м году жизни. Причина смерти ветерана популярного отечественного издания не уточняется.

Камынин проработал в «Известиях» 44 года, придя в газету сразу после окончания Московского государственного института международных отношений в 1951-м. Свой стаж журналист начал в международном отделе и впоследствии стал экспертом по Латинской Америке.

Леонид Камынин прекрасно владел испанским языком и был первым корреспондентом советского издания «Известия» на Кубе. Его статьи открыли эту страну для миллионов соотечественников. По словам корреспондента, Куба на всю жизнь осталась в его памяти. Также ветерану популярной газеты довелось работать в Чили, Аргентине, Перу и Боливии.