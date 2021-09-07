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Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о встрече с Бельмондо
Общество
Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о встрече с Бельмондо
ntv.ru  /  Prt Scr

Москва, 7 сентября. По мнению продюсера, талантливые и гениальные люди — герои, создающие возле себя атмосферу праздника.

Скончавшийся на 89-м году жизни известный французский актер Жан-Поль Бельмондо всегда отвечал взаимностью, когда люди радовались встрече с ним. Продюсер Иосиф Пригожин познакомился с Бельмондо в Париже в 2018 году. От встречи у него остались только теплые воспоминания.

«Мы с ним виделись в Париже, он был очень позитивным. Талантливые и гениальные люди из себя ничего не строят. Они живут красиво, они создают возле себя атмосферу праздника, люди радуются, когда тебя встречают. И он отвечал взаимностью», — сказал Пригожин Лайфу.

Артист отметил, что сегодня известные люди убегают от поклонников и не хотят фотографироваться, отвечая отказами, а таких людей, как Бельмондо, можно отнести к настоящим героям. Продюсер также выразил соболезнования всем почитателям творчества известного актера.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин объяснил феномен хита Шуфутинского «Третье сентября».

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