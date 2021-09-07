СМИ подсчитали изменение цен на жизненно важные лекарства в России

Москва, 7 сентября. Министерство здравоохранения Российской Федерации увеличило стоимость ряда лекарственных препаратов.

Речь идет о средствах, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). С начала текущего года ведомство повысило цены на 32 позиции из списка, передает «Фармвестник».

«В среднем ежемесячно от производителей поступали заявки на увеличение зарегистрированной стоимости четырех лекарств из-за риска их дефицита», — говорится в материале.

С ноября прошлого года у кабмина есть возможность увеличивать цены на некоторые лекарства из перечня ЖНВЛП. Данные меры необходимы для предотвращения ухода препаратов с рынка. За время вступления нового порядка в силу министерством были удовлетворены заявки на повышение цен 51 производителя, при этом отказано было 14 компаниям.

Правительство России дополнительно направит более 1,6 миллиарда рублей на бесплатные лекарства. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отечественные фармпроизводители должны ускорить разработку лекарств для лечения тяжелобольных детей. Такое мнение главы фонда «Круг добра» Александра Ткаченко приводит «ФедералПресс».