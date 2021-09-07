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Юрий Стоянов возглавил жюри фестиваля «Пилот» в Иваново

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 12:25
Общество
Юрий Стоянов возглавил жюри фестиваля «Пилот» в Иваново
Агентство городских новостей Москва

Иваново, 7 сентября. Известный российский актер Юрий Стоянов стал председателем жюри третьего российского фестиваля сериалов «Пилот», который проходит в Иваново с 10 по 12 сентября.

Пресс-служба мероприятия сообщает, что кроме звезды сериала «Вампиры средней полосы», в состав жюри вошли известные российские артисты: звезда «Содержанок» Марина Зудина, исполнитель одной из главных ролей в резонансном проекте «Домашний арест» Петр Буслов и актер «Эпидемии» Александр Робак. Кроме того, оценивать сериалы будет один из самых успешных российских сценаристов Роман Катор.

В этом году в фестивале «Пилот» примет участие 13 российских проектов, в том числе и именитых кинематографистов. Кроме конкурсных смотров, на территории ивановского железнодорожного вокзала пройдут специальные показы для жителей города.

Ранее стало известно об открытии фестиваля «Киновстречи на Солнечном острове» в Крыму. На мероприятие приехали все именитые российские актеры.

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пилот сериал фестиваль
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