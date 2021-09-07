Отопительный сезон принесет Литве новые проблемы, которые могла бы решить Россия

Литва обслуживает интересы США в ущерб благополучию собственного народа. Вильнюс должен повернуться лицом к Москве, иначе обстановка в республике станет еще хуже. Об этом ФАН рассказали литовский политик Вячеслав Титов и российский политолог Алексей Мухин, комментируя известие, что в Литве вновь ожидают роста цен на отопление. Газ на рынке Евросоюза подорожал, и ситуация усугубляется тем, что власти республики, декларируя «энергетическую независимость», отказались от сотрудничества с Россией. Литва арендует норвежский терминал и берет российский газ у перекупщиков по завышенным ценам.

Экс-депутат от Клайпеды Вячеслав Титов пояснил: все беды в Литве — от того, что за народ и за власть в стране решения принимаются за океаном.

«Терминал регазификации и хранения СПГ в Клайпеде был создан по инициативе США. Они планировали наладить экспорт сжиженного газа с помощью танкеров и захватить европейский рынок. Они хотели отрезать Россию от Евросоюза и стать монополистами, но что-то пошло не так. Соединенные Штаты утратили позиции мирового лидера. Литва пытается делать хорошую мину при плохой игре и закупает российский газ через посредников, переплачивая за мнимую «независимость от России». В Литве есть депутаты, которые не боятся говорить об этом вслух, однако, как только дело доходит до принятия конкретных постановлений в Сейме, они делают то, что диктуется «сверху», — уточнил общественный деятель.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что сжиженный газ, который привозят в терминал, обходится жителям Литвы гораздо дороже, чем топливо, которое они могли бы потреблять напрямую от российского газопровода. Кроме того, приходится платить Норвегии за аренду терминала, который Литве не принадлежит.

«Вильнюс обложил налогом фирмы-потребители газа, мотивируя это тем, что терминал надо обслуживать. Это сказалось на ценообразовании платежей за коммунальные услуги. Страдают обычные граждане. Если только за отопление — без учета горячей воды — в прошлом году в холодный период жителям Литвы приходилось платить около 60 евро за трехкомнатные и около 30 евро за однокомнатные квартиры, то теперь цены вырастут еще больше. Все с тревогой ждут новых счетов за коммуналку», — признался политик.

По мнению Титова, в данный момент от Литвы мало что зависит в сложившейся ситуации, необходимы глобальные перемены. Следует прежде всего перестать в ущерб себе блюсти интересы США и наладить отношения с Россией, перейти к нормальному диалогу с Белоруссией. Он подчеркнул, что недовольство в обществе растет вместе с ценами, власти будут вынуждены изменить свою внешнюю и внутреннюю политику, прислушаться, иначе напряженность может вылиться в протесты и уличные беспорядки.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин убежден, что погодные изменения принесут перемены во внешней политике Вильнюса.

«Энергетический кризис в Литве — расплата за глупость и жадность литовских властей. Не стоило разрушать то, что осталось в наследство от СССР. Они, как глупые герои романа Ильфа и Петрова, поверили жуликам и надеялись: «Запад нам поможет!». Но Запад не помог», — заявил политолог.

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По словам эксперта, ставка, которую сделали страны Восточной и Северной Европы, пытаясь заработать на русофобии, не сыграла. Бывшие республики СССР не смогли интегрироваться в западное сообщество, и им отвели роль «неполноценных» членов Евросоюза.

«Что касается жадности… Прибалтийские республики хотят слишком много за свою антироссийскую политику. Этот «продукт» не может продаваться вечно. Россия сумела занять международные высоты и стала непременным участником геополитических процессов, начиная от урегулирования вопросов, связанных с Афганистаном, и заканчивая Венесуэлой», — добавил директор Центра политической информации.

Собеседник ФАН уточнил, что Прибалтика не получила ни моральной, ни денежной компенсации за все ценное, что уничтожила своими руками в знак разрыва связей с Россией как преемницей Советского Союза. Он заметил, что Брюссель и Вашингтон финансируют прибалтийские республики очень специфично: Запад готовит их к военному столкновению с Россией, что, безусловно, является безумием и вызывает оторопь у населения стран Балтии.

«То, что происходит в Литве с ценой на газ, — вполне логичный результат политики официального Вильнюса. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на энергоносители. Население Литвы понимает, что под видом американского «газа свободы» ему продают через посредников по завышенной цене все тот же российский газ, и это не может не вызывать волнений в массах. Политика властей Литвы расценивается большинством граждан как коррупционная деятельность или злонамеренная глупость», — подчеркнул аналитик.

Алексей Мухин пояснил: Россия готова прийти на помощь своим соседям, но только при отказе от русофобской риторики с их стороны, и это логично. По словам эксперта, предпосылки к тому, что описанная ситуация в недалеком будущем выровняется, безусловно, есть. Власти Литвы вынуждены менять концепцию своего поведения относительно России под влиянием вновь открывшихся обстоятельств и под давлением собственного народа.

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