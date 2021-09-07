Упущенная выгода: что теряет Япония, отвергая российские проекты на Курилах

После предложения президента России Владимира Путина о создании на Курилах объединенной экономической зоны, сулящей выгоду всем инвесторам, в Японии опять схватились за голову: фактически узаконенная политическая позиция в отношении так называемых «северных территорий» не позволяет рассчитывать на участие в весьма выгодном международном проекте.

Токио опять стоит перед выбором, в котором логика экономических взаимоотношений разбивается о политическое упрямство. С одной стороны — просто впечатляющие перспективы нового проекта, с другой — японцы, как мантру, повторяют тезис о возвращении Курил под свое управление, отвергая тот факт, что результаты Второй Мировой войны пересматривать никто не намерен. И эти противоречия в очередной раз хлопают по рукам японский бизнес, который и рад был бы инвестировать серьезные средства в различные проекты, но не может из-за официальной позиции государства.

Что упускает Токио

В преддверии старта Северного морского пути (СМП), экономическая выгода от использования которого уже не вызывает ни у кого никакого сомнения, Курильские острова приобретают важное стратегическое значение. Суть состоит в том, что фактически архипелаг является последней территорией, где с относительно минимальными вложениями (в сравнении, например, с Чукоткой), можно построить портовую инфраструктуру. Она способна обеспечить бункеровку и иные виды обслуживания судам, выходящим из азиатских портов в сторону Европы через СМП. Однако есть и другие проекты, сулящие неплохие дивиденды.

Например, если говорить о туризме, Курилы предоставляют потенциальным гостям практически все те красоты, которые есть на Камчатке, разве что расположены они несколько ближе к континентальной части России и Азии. Скажем, фраза «Я вчера вернулся с Мальдив», сказанная в каком-нибудь московском ресторане, в настоящее время уже не вызовет особого интереса. А вот рассказ о путешествии на Курильские острова будет воспринят уже совсем по-иному.

Курилы имеют огромный туристический потенциал при фактически полном отсутствии инфраструктуры. Лишь недавно на островах были приведены в нормальное состояние аэродромы, способные принимать не только военные, но и достаточно большие гражданские самолеты — а это уже шаг вперед в деле освоения архипелага. Вулканы, термальные источники, незабываемые виды и красоты — все это в принципе может стать некой точкой роста, привлечь на Курилы серьезные инвестиции и крупные туристические компании, которые смогли бы сделать острова культовым местом для путешественников со всего мира.

Также стоит сказать и о других экономических направлениях, достойных упоминания. Конечно, это водные биологические ресурсы, переработка которых ведется на Курилах давно, но расширение мощностей рыбообрабатывающих предприятий дает инвесторам большие перспективы. Охотское море богато рыбой, кальмаром, крабом, и все это находится совсем рядом — плечо доставки продукции к береговым предприятиям невелико и позволяет выполнять работу с минимальными затратами. Кроме того, на островах Курильской гряды разведаны редкоземельные металлы, организация добычи которых также говорит о перспективах вложений.

Китайский след

И если Токио разрывается между экономикой и амбициями, то политически враждебный для Японии Пекин смотрит на освоение Курил вполне прагматично. Если на острова начнут заходить китайские инвесторы, политическая конструкция отрицания принадлежности гряды к Российской Федерации, которую преследует Япония, будет наполнена новыми смыслами, вынести которые у Токио уже не хватит сил.

Так, на минуточку, сейчас мы говорим о мало освоенных островах (население Курил не превышает двадцати тысяч человек), но при масштабных инвестициях в различные проекты упоминать о Курилах как о пустых клочках земли уже не придется. И это в еще большей степени рвет шаблон отдельным японским политикам. Однако это только амбиции, не основанные на реальности.