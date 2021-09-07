Бывшую помощницу Дворковича будут судить за взятничество

Москва, 7 сентября. Генпрокуратура направила на рассмотрение в Мещанский суд Москвы уголовное дело в отношении помощницы бывшего зампредседателя правительства РФ — Анастасии Алексеевой.

Подозреваемая была задержана в феврале прошлого года. Ее обвиняют в том, что в 2012-2018 годах она была замечена в получении взяток в виде двух дорогостоящих турпутевок в Таиланд и Доминикану стоимостью по 2 миллиона рублей каждая.

Взятки ей дали две фармкомпании, которые просили не включать их препарат для похудения в список лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету. Бывшая чиновница свою вину не признает и в данный момент содержится в СИЗО.

Не так давно сотрудники правоохранительных органов обвинили группу ямальских чиновников, занимающихся дорожным строительством и ремонтом дорог, в миллионных взятках.