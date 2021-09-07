В России представили технологию автоматизированного «конвейера» беспилотников

Москва, 7 сентября. Российские конструкторы создали систему, которая позволит полностью автоматизировать работу беспилотников, заявил исполнительный директор компании «Радар ммс» Иван Анцев.

В комментарии ТАСС он отметил, что технология уже была представлена в рамках военно-технического форума «Армия-2021». По его словам, комплекс практически полностью исключает участие человека в работе дронов.

«В беспилотное воздушное судно загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории», — разъяснил Анцев.

Автоматизация достигается за счет способности дрона самостоятельно совершать взлет и посадку, заряжать аккумуляторы, а также выполнять движение по заранее заданному маршруту. Этот подход, в частности, позволяет обеспечить непрерывность выполнения задач.

«Такой "конвейер" работает в полностью автоматическом режиме», — подчеркнул Анцев.

Ранее сообщалось, что в рамках выставки «Армия-2021» представители 20 стран заинтересовались приобретением российских ударных беспилотников «Орион». Как сообщает RT, дроны пройдут испытания до конца 2021 года.