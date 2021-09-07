Кабмин РФ направит на борьбу с распространением инфекций 2 млрд рублей

, 7 сентября. Финансирование мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 и других опасных инфекций составит 2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ.

Часть средств в размере 223 млн рублей будет выделена на создание ПЦР-центров, следует из документа, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Они будут открыты в крупных городах, в числе которых Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Омск.

Также финансирование будет направлено на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в разных отраслях. Также распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций. Источником выделения средств станет резервный фонд правительства.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее дал прогноз по динамике коронавирусной инфекции в России на ближайшие два года. Он уверен, что инфекция не отступит в течение 1,5-2 лет.