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Политик Франц Клинцевич: Американцы усилили «Талибан» в сотни раз
Общество
Политик Франц Клинцевич: Американцы усилили «Талибан» в сотни раз
Федеральное агентство новостей  / 

Оставленные после вывода военного контингента США вооружение и техника сделали «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) самой сильной армией в своем регионе. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник отреагировал на новость о том, что отряд британских спецназовцев бежал из Афганистана, переодевшись в женскую одежду.

«Это пример большого бардака. Это связано с тем, что основную роль в координации действий осуществляли представители Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Не английские силы там были основными, а американцы. Когда произошел этот случай с отрядом спецназа, вертолеты, предназначенные для эвакуации, уже были переданы движению «Талибан», — сообщил политик.

Франц Клинцевич подчеркнул, что этот эпизод не пройдет незамеченным и плохо скажется на репутации США.

«В данном случае мы можем упрекнуть за беспринципность и беспардонность представителей Вооруженных сил Соединенных Штатов. Они создали прецедент предательства для более чем 60 стран», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Франц Клинцевич: Американцы усилили «Талибан» в сотни раз
Федеральное агентство новостей  / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

В завершение он добавил, что поспешный вывод воинского контингента имеет еще одно опасное последствие.

«Боевикам было передано самое передовое оружие, техника, средства связи. Американцы сделали «Талибан» самой дееспособной в данном регионе вооруженной силой, руководствующейся ортодоксальной идеологией. Они усилили их в сотни раз. При этом сотрудничавшие с американцами люди остались брошены в неведении на грани жизни и смерти. Вот такой чисто американский подход», — подытожил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, как будет проходить закат гегемонии Америки. По его словам, Вашингтон будет прилагать все усилия для того, чтобы создавать в мире больше очагов напряженности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан клинцевич
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