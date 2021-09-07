Эфир: Как в Петербурге будет проходить Фестиваль единоборств, рассказывает Антон Соловьев

Во вторник, 7 сентября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная Фестивалю единоборств, который Петербург будет принимать с 11 по 12 сентября.

На Турнире имени Владимира Соловьева в Легкоатлетическом манеже (Теннисная аллея,3) соберется рекордное количество спортсменов — более 1,5 тысячи со всего Северо-Западного федерального округа и стран Ближнего зарубежья. В этом году он станет юбилейным, десятым. Он проходит с 2012 года и является одним из первых соревнований, реализуемых при поддержке ОНФ в Санкт-Петербурге.

Фестиваль организован в память чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Соловьева.

Кто из известных спортсменов примет участие в турнире?

Гости из каких стран посетят петербургский фестиваль?

Кто помогает в организации турнира и поддерживает его?

Примут ли участие в соревнованиях лидеры федераций самбо, дзюдо, каратэ, бокса и джиу-джитсу?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» отвечают организатор турнира, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени Соловьева, сын легендарного чемпиона Антон Соловьев и почетный гость турнира, призер и чемпион России по боевому самбо Денис Гольцов.