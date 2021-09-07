Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:28
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
16:17
Весь мир
Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
16:15
Общество
Мурашко оценил запасы вакцин против коронавируса в регионах России
16:13
Армия
Советские танки ПТ-76 получают новую жизнь на ремонтном заводе во Вьетнаме
Все новости

Эфир: Как в Петербурге будет проходить Фестиваль единоборств, рассказывает Антон Соловьев
Спорт
Эфир: Как в Петербурге будет проходить Фестиваль единоборств, рассказывает Антон Соловьев
sambo.ru  /  Всероссийская федерация самбо

Во вторник, 7 сентября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная Фестивалю единоборств, который Петербург будет принимать с 11 по 12 сентября. 

На Турнире имени Владимира Соловьева в Легкоатлетическом манеже (Теннисная аллея,3) соберется рекордное количество спортсменов — более 1,5 тысячи со всего Северо-Западного федерального округа и стран Ближнего зарубежья. В этом году он станет юбилейным, десятым. Он проходит с 2012 года и является одним из первых соревнований, реализуемых при поддержке ОНФ в Санкт-Петербурге.

Фестиваль организован в память чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Соловьева

Кто из известных спортсменов примет участие в турнире?

Гости из каких стран посетят петербургский фестиваль?

Кто помогает в организации турнира и поддерживает его?

Примут ли участие в соревнованиях лидеры федераций самбо, дзюдо, каратэ, бокса и джиу-джитсу?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» отвечают организатор турнира, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени Соловьева, сын легендарного чемпиона Антон Соловьев и почетный гость турнира, призер и чемпион России по боевому самбо Денис Гольцов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Эфир: Как в Петербурге будет проходить Фестиваль единоборств, рассказывает Антон Соловьев
петербург единоборства антон соловьев гольцов турнир соловьева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru