Симферополь, 7 сентября. Власти Украины и спецслужбы государства, которые пытаются проводить диверсии и теракты в Крыму, не смогут запугать жителей региона, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, крымские силовые и правоохранительные структуры готовы к отражению любых атак. Помимо этого, Аксенов отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет другой тактики кроме запугивания крымчан путем насилия и террора. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Артист (Зеленский. — Прим. ред.) готовит террористов<...>Все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб и, понятно, под руководством американцев. Без них бы все это не обошлось. Такая тактика не пройдет. Уверен, что сил у нас достаточно, ответ будет дан всем», — подчеркнул Аксенов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава государства и президент Российской Федерации Владимир Путин обязательно обсудят тему Крымского полуострова при личной встрече. Он добавил, что страна «торгуется» о темах возможных переговоров.