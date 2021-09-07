Жители Украины поделились мнением о сносе памятника дружбы между Киевом и Москвой

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятника. Жители Киева обратили внимание на развалины и поделились своим мнением на решение властей.

«Здесь могут быть разные варианты. Может быть, памятник нашим воинам, которые сражаются на Донбассе, может быть, памятник каким-то известным украинским деятелям искусства и культуры, спортсменам», — предлагает один из жителей Киева.

Установить памятник известным украинским деятелям вполне можно и на другом месте – считает жительница Киева. По ее мнению, народу с одними корнями важно примириться, а также следует установить новый памятник дружбы, как было на олимпиаде в Северной Корее.

«Что поставить? Руку дружбы, знаете. Как Северная Корея [и Южная Корея], когда проводили Олимпийские игры — они же помирились. По крайней мере я думаю, что власти ругаются, а людей ссорят», — вспоминает жительница Киева.

Есть и те, кто не может разделиться между двумя враждующими странами. Разрушенный памятник дружбы символизирует внутреннее состояние жителей Украины. По их словам, выбрать одну из сторон не просто, когда на границе двух стран разрываются семьи.

«Я родилась в Киеве, а живу сейчас в Москве. На самом деле, я в этой ситуации все равно на стороне Украины, все равно на стороне Украины, и очень болезненно это все переношу, но столько связей. Я ехала, на границе столько связей: женщины, старые, пожилые, к родителям едут - невозможно это все разорвать. Так это тревожно, тревожно, очень тревожно. Поэтому я думаю, что, наверное, не надо было этого делать», — советует жительница Киева.

Напомним, памятник был установлен в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского и символизировал поддержку и дружбу между столицами России и Украины.