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Новая информация о рейсе MH17 спровоцировала бурную дискуссию среди читателей Daily Mail
Политика
Новая информация о рейсе MH17 спровоцировала бурную дискуссию среди читателей Daily Mail
Новостное агентство «Харьков»

Лондон, 7 сентября. Родственники жертв крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 должны винить во всем не Россию, а оставивших воздушное пространство Украины открытым, заявили пользователи Сети.

По мнению читателей британского издания Daily Mail, необходимо искать того, кому было выгодно крушение самолета. По их словам, российской стороне такое развитие ситуации было абсолютно не нужно и не сулило ничего хорошего.

Ранее в Нидерландах возобновилось судебное разбирательство по делу трагедии, в рамках которого начались выступления родственников жертв авиакатастрофы. В связи с этим западные СМИ распространили слова Риа ван дер Стин, потерявшей в этой катастрофе отца и мачеху. Она выступила с критикой в отношении России и упрекнула ее якобы в причастности к происшествию.

Это спровоцировало бурную дискуссию среди читателей Daily Mail. Пользователи Сети уверены, что родственникам жертв MH17 стоит винить во всем не российскую сторону, а тех, кто оставил открытым воздушное пространство Украины, передает «ПолитРоссия».

«Вините идиотов, которые направляли авиалайнер над зоной военных действий! Вот где кроется настоящая вина», — подчеркнул один из комментаторов.

«Так почему же данные управления воздушным движением похоронены глубоко под землей в США? И почему Правительство Украины заставило их подписать соглашение о неразглашении, прежде чем передать его?» — поинтересовался другой пользователь.

«Два авиалайнера этой страны были потеряны........... нам никогда не скажут правду», — возмутился читатель, вспомнив, что в том же году был потерян еще один самолет малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines.

«Россия ничего бы не выиграла, сбив самолет. Посмотрите, кому это было выгоднее всего», — добавил еще один британец.

Ранее стало известно, что решение по делу о крушении MH17 будет вынесено до конца 2022 года. Соответствующее заявление сделал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, сообщает Национальная служба новостей.

Помимо этого, он рассказал, что Россия отказала Нидерландам в допросе граждан, которые якобы причастны к делу по MH17. Стейнхейс добавил, что украинская сторона не знает о местонахождении еще одного фигуранта дела.

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Все новости / Политика / Новая информация о рейсе MH17 спровоцировала бурную дискуссию среди читателей Daily Mail
украина россия mh17
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