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Политолог Антонопулос рассказал, кого из союзников Россия превратит в великую державу

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 11:54
Политика
Политолог Антонопулос рассказал, кого из союзников Россия превратит в великую державу
pexels.com  /  Elina Fairytale

, 7 сентября. Греческий политолог Пол Антонопулос оценил перспективы сотрудничества между Россией и Индией.

По его словам, Индия постоянно стремится к укреплению своих позиций на мировой арене. Для этого необходимо использовать любую возможность. Одним из таких инструментов является сотрудничество с Россией. Политолог считает, что партнерство с Москвой для Нью-Дели станет беспрецедентным.

«Индия планирует участвовать в масштабном проекте России по развитию Северного морского пути, который станет важной международной торговой артерией», — цитирует его слова издание «ПолитРоссия».

Этот шаг выведет внешнюю политику Индии на качественно новый уровень, ведь ранее она никогда по-настоящему не выходила за пределы региона Южной Азии. Новый маршрут станет путем для индийской продукции на новые для себя рынки, а также распахнет для Нью-Дели просторы Дальнего Востока, которые невероятно богаты природными ресурсами, резюмировал он.

Ранее стало известно, что эпидемиологи зарегистрировали в Индии вспышку смертельно опасного вируса Nipah, сообщила Национальная служба новостей. В ВОЗ также отметили, что ситуация может перерасти в пандемию.

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россия индия партнерство
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