Политолог Антонопулос рассказал, кого из союзников Россия превратит в великую державу

, 7 сентября. Греческий политолог Пол Антонопулос оценил перспективы сотрудничества между Россией и Индией.

По его словам, Индия постоянно стремится к укреплению своих позиций на мировой арене. Для этого необходимо использовать любую возможность. Одним из таких инструментов является сотрудничество с Россией. Политолог считает, что партнерство с Москвой для Нью-Дели станет беспрецедентным.

«Индия планирует участвовать в масштабном проекте России по развитию Северного морского пути, который станет важной международной торговой артерией», — цитирует его слова издание «ПолитРоссия».

Этот шаг выведет внешнюю политику Индии на качественно новый уровень, ведь ранее она никогда по-настоящему не выходила за пределы региона Южной Азии. Новый маршрут станет путем для индийской продукции на новые для себя рынки, а также распахнет для Нью-Дели просторы Дальнего Востока, которые невероятно богаты природными ресурсами, резюмировал он.

Ранее стало известно, что эпидемиологи зарегистрировали в Индии вспышку смертельно опасного вируса Nipah, сообщила Национальная служба новостей. В ВОЗ также отметили, что ситуация может перерасти в пандемию.