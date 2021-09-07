Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:28
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
16:17
Весь мир
Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
16:15
Общество
Мурашко оценил запасы вакцин против коронавируса в регионах России
16:13
Армия
Советские танки ПТ-76 получают новую жизнь на ремонтном заводе во Вьетнаме
Все новости

Оперативники Московской области задержали банду грабителей
Происшествия
Оперативники Московской области задержали банду грабителей
pixabay.com  / 

Видное, 7 сентября. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали банду, которая специализировалась на разбойных нападениях.

Как стало известно ФАН, оперативники умело использовали информацию, полученную от агентурных источников, и вычислили подозреваемых, двое из которых являются жителями Чечни.

Одному из сотрудников оперативного подразделения поступило сообщение от конфиденциального источника. В нем указывалось, что два уроженца Чеченской Республики вместе с подельником из Таджикистана планируют ограбить автомойку в городе Видное.

«В результате поступившей оперативной информации о том, что на территории г. Видное с целью хищения денежных средств злоумышленники готовят вооруженное нападение на автомойку, расположенную на улице Ольховой, полицейскими было принято решение об эвакуации персонала и проведении спецоперации. В ночное время в момент проникновения в офисное помещение правонарушители были задержаны оперативниками. Ими оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим», — сообщила ФАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Для поимки подозреваемых в преступлении был задействован отряд специального назначения «Гром». Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых два помповых ружья, патроны и монтировку. Всего злоумышленники планировали похитить 12 млн рублей.

Первый 32-летний задержанный является жителем села Сельментаузена Веденского района Чеченской Республики, он зарегистрирован в одном из домов на улице Кадырова. Второй участник банды временно находится в Москве. Но постоянное место жительства имеет, опять же, в Чечне — в станице Первомайской Грозненского района. Третий обвиняемый — родом из Таджикистана. Временная прописка у него в Москве.

Сейчас участники банды арестованы и находятся в местном следственном изоляторе. По факту нападения на автомойку полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. Если вина задержанных будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Оперативники Московской области задержали банду грабителей
ограбление задержание преступники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru