Оперативники Московской области задержали банду грабителей

Видное, 7 сентября. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали банду, которая специализировалась на разбойных нападениях.

Как стало известно ФАН, оперативники умело использовали информацию, полученную от агентурных источников, и вычислили подозреваемых, двое из которых являются жителями Чечни.

Одному из сотрудников оперативного подразделения поступило сообщение от конфиденциального источника. В нем указывалось, что два уроженца Чеченской Республики вместе с подельником из Таджикистана планируют ограбить автомойку в городе Видное.

«В результате поступившей оперативной информации о том, что на территории г. Видное с целью хищения денежных средств злоумышленники готовят вооруженное нападение на автомойку, расположенную на улице Ольховой, полицейскими было принято решение об эвакуации персонала и проведении спецоперации. В ночное время в момент проникновения в офисное помещение правонарушители были задержаны оперативниками. Ими оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим», — сообщила ФАН начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Для поимки подозреваемых в преступлении был задействован отряд специального назначения «Гром». Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых два помповых ружья, патроны и монтировку. Всего злоумышленники планировали похитить 12 млн рублей.

Первый 32-летний задержанный является жителем села Сельментаузена Веденского района Чеченской Республики, он зарегистрирован в одном из домов на улице Кадырова. Второй участник банды временно находится в Москве. Но постоянное место жительства имеет, опять же, в Чечне — в станице Первомайской Грозненского района. Третий обвиняемый — родом из Таджикистана. Временная прописка у него в Москве.

Сейчас участники банды арестованы и находятся в местном следственном изоляторе. По факту нападения на автомойку полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. Если вина задержанных будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.