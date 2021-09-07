Стоимость жилья в России достигла максимальных значений

Москва, 7 сентября. Цены на жилую недвижимость в России, активно дорожавшую в течение нескольких месяцев, вышли на максимальные значения, сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Подорожание жилья сложилось как комплексный эффект от роста цен на стройматериалы и действия программы льготной ипотеки. Еще один фактор — стресс от пандемии из-за эффекта неопределенности, граждане вкладывали средства в наиболее стабильный, по их мнению, актив, пояснила Трунова.

«Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка», — сообщила она в интервью РИА Новости.

Аудитор СП отметила, что есть предпосылки для снижения цен на жилье, которое скорее всего будет связано с постепенным падением спроса. Летом этого года началось постепенное сокращение объемов ипотечных кредитов, а лимит свободных средств строительной отрасли подходит к концу.

Трунова ранее заявила, что лимит на выдачу льготной ипотеки способствует снижению цен на квартиры. В Счетной палате предлагают ограничить оформление кредита одним человеком одним разом.