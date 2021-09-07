На Мюнхенском автосалоне представили суперкар в стиле фильма «Аватар»

Концепт-кар от Mercedes-Benz разработан в сотрудничестве с компанией Disney. Ключевой особенностью футуристического супер-кара является использование технологии интерфейсов BCI — это нейрокомпьютерный интерфейс, прямой канал связи между человеческим мозгом и процессором, который может объединить возможности людей и машин.

«У автомобиля нет рулевого управления, нет привычного рулевого колеса, он не похож на обычное транспортное средство. Мы не хотели, чтобы он выглядел как обычный автомобиль, просто потому, что тот, кто смотрел фильм «Аватар», знает, что на самом деле люди — плохие парни в фильме, а На'ви — это коренные жители, которые в конечном счете хорошие, они живут в гармонии с природой, и это также стало причиной сотрудничества между Mercedes и Джеймсом Кэмероном, режиссером «Аватара», — описывает идею концепт-кара ведущий выставки.

Управление концепт-каром происходит посредством биоджойстика, водителю надо положить на него руку, авто распознает пульс и заведется. Езда осуществляется отклонением джойстика в нужном направлении, а управление различными системами происходит при помощи жестов. Питается автомобиль от органической аккумуляторной батареи.