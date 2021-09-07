Спартак Талибанович. Очевидны не все направления угрозы. Колонка Анатолия Вассермана

(Предваряя материал уважаемого колумниста, напоминаем: движение «Талибан»1, члены которого называются «талибы», а также террористическое образование «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1), упомянутые в статье, признаны в России экстремистскими и запрещены. Также напоминаем, что по просьбе Анатолия Вассермана его колонки выходят с авторский орфографией и пунктуацией. Не забудем упомянуть, что Соединенные Штаты автор называет Соединенными Государствами Америки, сокращенно — СГА. А также не устаем повторять: мнение уважаемого колумниста, в том числе по поводу различных исторических событий и политических процессов может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Львиная доля данной заметки принадлежит моему партнёру по многим интересным работам знаменитому игроку телеклуба «Что? Где? Когда?» первому (1984) лауреату «Хрустальной совы» Нурали Нурисламовичу Латыпову. Но по ходу беседы с ним я тоже высказал некоторые из нижеупомянутых соображений, так что не берусь по памяти точно разделить его и свои мысли.

В Риме (ещё, кажется, в республиканскую эпоху) кто-то из сенаторов предложил одеть всех рабов единообразно (он, вероятно, обиделся, увидев раба, одетого не хуже многих свободных: состоятельные люди зачастую поручали рабам распоряжение своим хозяйством, дабы высвободить своё время на занятия поинтереснее — а управленец всегда может изыскать возможность обеспечить не только нанимателя, но и себя). Другие сенаторы, обсудив предложение, пришли к выводу: если рабы начнут узнавать друг друга по одежде, они поймут, насколько их больше, чем свободных римлян, и взбунтуются.

Впрочем, и без униформы рабы время от времени бунтовали. Крупнейшее восстание возглавил гладиатор (в пересчёте на наши деньги — боец без правил, но с заметно большей, чем сейчас, вероятностью увечий или смерти) Спартак родом из Фракии (часть нынешней Болгарии). Он сам к тому времени выкупился на свободу: победители в боях получали долю от выручки чего-то вроде нынешнего тотализатора. Но продолжал работать в той же Капуе, в той же школе, уже не только как боец, но и как инструктор. Мятеж начался, вероятно, просто как протест против очередной вспышки жадности владельца школы. Но к 70 бежавшим гладиаторам присоединилось не менее 70 (по некоторым оценкам — до 120) тысяч рабов разных специальностей: жизнь в рабстве многим представлялась похуже быстрой смерти. Восстание началось в 73‑м году до нашей эры, окончательно подавлено только в 71‑м. Судя по дошедшим до нас сведениям, рабов подвели в основном нехватка дисциплины и стремление большей их части вернуться на родину, не думая, что случится с покинутыми товарищами. Если бы их хотя бы полгода тренировали по армейским правилам, а потом возглавил опытный военный — Рим мог не устоять.

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Но всё-таки мятежи такого размаха случались сравнительно редко: предыдущий был примерно за полвека до Спартака. Если бы предложение об униформе оказалось осуществлено — скорее всего рабы восставали бы куда чаще, и рабовладение раньше стало бы нерентабельным.

Нынешних гастарбайтеров (в Германии турок, завозимых в качестве дешёвой рабочей силы, вежливо назвали гостями-работниками; термин постепенно распространился по всему белу свету) зачастую сравнивают с рабами. Правовое их положение, конечно, получше, но оторванность от корней — семьи, страны — примерно та же, да и права далеко не всегда удаётся качать. Но в отличие от античных времён, гастарбайтеры легко формируют землячества: особых ограничений по выбору места жительства нынче почти нигде нет. Военное обучение значительная их часть проходит ещё в молодости, у себя на родине. Вдобавок в большинстве стран (в том числе в Российской Федерации) они отличаются от большинства местных жителей ещё и по вере. Едва ли не все гастарбайтеры (за исключением разве что вьетнамцев, завезенных в бывшую метрополию — Францию — и легко там ассимилировавшихся) — мусульмане.

Федеральное агентство новостей /

В мирное время религиозные различия не препятствуют спокойному сосуществованию. Но нынче время далеко не мирное. Одних раскормленных при участии Соединённых Государств Америки, а потом запрещённых (по большей части с подачи самих же СГА) по всему миру (в том числе в Российской Федерации), террористических организаций, прикрывающихся лозунгами в исламском стиле, есть многие десятки на любой вкус — от уже разгромленного нашими воздушно-космическими силами и переобученными под руководством наших инструкторов сирийскими войсками, но ещё действующего в подполье и в оккупированной СГА части Сирии, «исламского государства» до пока никем не разгромленного, а успевшего разгромить экспедиционную группировку СГА, движения бывших талибов (в переводе с пушту — студентов духовных училищ).

Долго ли удастся жить сравнительно спокойно, хотя в ожидании, пока одна из подобных структур вырастит свой вариант Спартака — вождя, способного поднять массовое движение? Где — у нас или в Западной Европе — вспыхнет первый из костров, способных при должном раздувании перерасти в пожар на добрую половину Евразии? Есть ли хотя бы в духовном руководстве отечественных мусульман способные и готовые противостоять уже идущей (не говоря уж о предстоящей) агитации, раздувающей пожар?

1 Организация запрещена на территории РФ.