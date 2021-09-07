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В Крыму готовы пресечь любые попытки новых украинских терактов

Политика
В Крыму готовы пресечь любые попытки новых украинских терактов
Федеральное агентство новостей  / 

Российское государство должно мощно реагировать на любые акты терроризма в отношении его граждан и имущества. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Повреждение 23 августа трубопровода в крымском поселке Перевальное было организовано Главным управлением разведки минобороны Украины. Заявившая об этом Федеральная служба безопасности рассказала о деталях диверсии: так, по информации ведомства, киевские силовики обещали выплатить ее исполнителям около 2 тысяч долларов. В настоящий момент у ФСБ есть трое подозреваемых.

«К сожалению, из-за того, что все они по национальности являются крымскими татарами, в официальных СМИ нашего региона были сделаны неверные выводы о политических взглядах всего крымскотатарского народа, — подчеркнул Джаралла. — Это говорит о том, что руководству Крыма необходимо сделать коррекцию как своей информационной политики, так и политики в сфере международных отношений».

Политолог напомнил, что в ходе референдума 2014 года подавляющее большинство крымских татар сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией.

«Очень многие представители этого народа являются активными общественными деятелями, проявившими себя именно как сторонники РФ, — подчеркнул эксперт. — Например, к ним относится депутат Государственной думы Руслан Бальбек. Поэтому я надеюсь, что крымские власти сделают разворот в сторону этого народа и наладят диалог с ним».

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Сама же диверсия, по словам собеседника ФАН, свидетельствует, что киевская власть может считаться не только враждебной по отношению к России, но еще и агрессивной.

«Так что будут и другие теракты — это всего лишь вопрос времени, — заметил Джаралла. — И в этих условиях очень важна ответная реакция российского государства. Предлагаю взять в этом отношении пример с Соединенных Штатов — те не сдерживают себя в отношении террористических организаций, которые наносят вред их гражданам».

Политолог рассказал о деталях теракта, устроенного военной разведкой Украины. По его словам, взрывпакет был размещен прямо на трубе в поселке Перевальное, после чего в темное время суток злоумышленники его подорвали.

«Подобные объекты, наряду с линиями электропередач, являются излюбленными целями для украинских диверсантов», — заметил эксперт. 

Ранее публицист Анатолий Вассерман обвинил Саудовскую Аравию в «благословении» теракта 11 сентября в США.

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россия украина теракт крым джаралла
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