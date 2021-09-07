Павлюченкова последней из российских теннисисток завершила выступление на US Open

Нью-Йорк, 7 сентября. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Каролине Плишковой и завершила выступление на US Open. Матч 1/8 финала Открытого чемпионата США, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу чешской теннисистки. Павлюченкова четыре раза подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из девяти и совершила пять двойных ошибок. Она стала последней российской теннисисткой, завершившей выступление на Открытом чемпионате США, пишет «Мир 24». Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга он обыграл Даниэля Эванса.