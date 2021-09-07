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Адвокат Добровинский рассказал о покойном постановщике «Рождественских встреч» Пугачевой

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 11:43
Общество
Адвокат Добровинский рассказал о покойном постановщике «Рождественских встреч» Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 7 сентября. Известный художник и постановщик Борис Краснов, умерший в возрасте 60 лет, был ярким и самобытным человеком. Об этом рассказал известный адвокат Александр Добровинский.

Почетный член Российской академии художеств умер в московском хосписе после продолжительной болезни. По словам юриста, окружение запомнит его как яркого и самобытного человека. Юрист отметил, что жажда жизни постановщика всегда «била через край», однако, к сожалению, всему наступает конец.

«Он дерганый в хорошую сторону, в поиске себя, со всем большим творческим накалом, живой. Всегда останется в памяти своих друзей. Такой человек входит в душу, сознание», — рассказал Добровинский.

60-летний Краснов переболел коронавирусом нового типа, после которого у него диагностировали инсульт. Врачи отмечают, что у постановщика было поражено 85% головного мозга. Из Боткинской больницы его перевели в частный хоспис, где он и умер сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Добровинский в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал о тяжелом состоянии художника-постановщика, известного по оформлению «Рождественских встреч» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Он отметил, что в 2011 году Краснов перенес инсульт, затронувший левую сторону тела, а после COVID-19 урон был нанесен правой стороне.

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смерть пугачева краснов добровинский
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